Dérbi quente em Lisboa

Quis o calendário que fosse logo na terceira jornada que os dois grandes de Lisboa se encontrassem e com algumas baixas no que toca ao ataque que uma e outra equipa irão levar para o jogo na Luz.

De um lado da 2ª circular, o Benfica, tem Jonas e Castillo em dúvida. Quanto ao primeiro, não se sabe quando poderá estar recuperado. Já o segundo, deverá voltar já na próxima jornada, podendo ficar ainda de fora da segunda mão do play-off de acesso à liga milionária. Rui Vitória confirmou estas duas ausências na conferência de imprensa desta sexta-feira, onde fez a antevisão do jogo.

Do outro, está de fora o melhor marcador de Alvalade, Bas Dost. A ausência do holandês foi confirmada pelo técnico José Peseiro também na conferência de imprensa de antevisão. Segundo o mesmo, a equipa já andava a ser preparada sem ele para este jogo, pois desde terça que já sabe que não vai poder contar com o avançado. De fora irão também ficar os novos reforços Diaby e Gudelj, pois ainda não estarão ao ritmo que Peseiro exige para um jogo como este.

O primeiro embate entre dois dos três grandes irá ser discutido este sábado, às 19h, no Estádio da Luz.