Antevisão Braga x Desportivo das Aves

Depois da eliminação das competições europeias, na terceira pré-eliminatória e do empate a três bolas na última jornada frente ao Santa Clara, a equipa de Abel Ferreira volta hoje ao ativo no campeonato Português.

De fora por lesão ficarão: Raúl Silva, Rosic, Eduardo, Ricardo Ferreira e Paulinho.

Abel Ferreira garante que: «Há processos defensivos que têm que melhorar. »

«Temos de melhorar o foco, temos de ser permanentes e constantes», disse.

O Sporting Clube de Braga ocupa atualmente o 5º lugar da tabela classificativa. Em quatro jogos o clube minhoto conta com uma vitória e três empates.

Do outro lado a equipa de José Mota que, neste campeonato, ainda não teve qualquer triunfo. Perdeu a Super Taça para o Futebol Clube do Porto e foi derrotado na primeira jornada da liga frente ao Vitória de Setúbal.

Na receção ao Tondela, esteve em vantagem, mas à semelhança dos minhotos, acabou por ceder o empate na última meia hora de jogo.

Rodrigo por lesão e Falcão por castigo são baixas confirmadas.

José Mota espera um jogo difícil e aponta bastantes qualidades aos arsenalistas.

«O Sporting Clube de Braga é das melhores equipas do campeonato, mas não podemos só olhar à grandeza do adversário, temos de perceber o que podemos fazer, conclui.»

Em sete deslocações à Capital do Minho o desportivo das aves nunca venceu, apenas consegui um empate, sendo por isso, um histórico favorável aos minhotos.

Na época passada o Sporting de Braga venceu o Desportivo das Aves por duas bolas a zero com golos de Raul Silva e Ricardo Esgaio.

Olhemos agora para os onzes prováveis.

O Sporting Clube de Braga deverá alinhar em 4-4-2 com:

Mhateus

Diogo Figueiras

Bruno Viana

Pablo Santos

Sequeira

Ricardo Esgaio

Fransergio

Palhinha

Ricardo Horta

Wilson Eduardo

Dyego Sousa

Do outro lado, o Desportivo das aves deverá apostar em:

Beunardeau

Mama Baldé

Carlos Ponck

Defendi

Nélson Lenho

El Adoua

Braga

Vitor Gomes

Amilton

Nildo

Derley

O encontro está marcada para as 20h30, no estádio Axa com arbitragem a designar.