Golo do ano é português

Esta terça-feira, a UEFA anunciou o vencedor da votação para o melhor golo da época passada. Sem grandes surpresas, a bicicleta de Cristiano Ronaldo é a vencedora. O golo foi marcado na primeira mão dos quartos-de-final da UEFA Champions League no estádio da Juventus. O golo será para sempre lembrado pela espetacularidade do lance, pela reação dos adeptos da Juventus e pelo facto de Ronaldo ter marcado o golo àquela que é agora a sua equipa.

A votação decorreu no site da UEFA e estava aberta a todos os adeptos do futebol. Para além de Cristiano Ronaldo, havia mais 3 portugueses a concorrer para o prémio: Ricardinho com um golo marcado no Europeu de futsal; Gonçalo Ramos no Euro sub-17; Paulo Estrela ao serviço da equipa sub-19 do FC Porto na Youth League.

Num total de 346.915 votos, o golo de Cristiano Ronaldo recolheu quase 200 mil. Em segundo lugar ficou o golo de Dimitri Payet ao serviço do Marselha e em terceiro o golo da espanhola Eva Navarro no Europeu feminino de sub-17.