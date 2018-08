Ramires mais longe de Lisboa

Os dois clubes estavam quase de acordo quanto ao empréstimo de Ramires ao Benfica. Exigências de última hora do Jiangsu Suning fizeram cair por terra a possibilidade do regresso a Portugal. Uma delas era prolongar o vínculo por mais um ano, coisa que o médio teria recusado, uma vez que o seu contrato acaba em 2019.

Assim sendo, e como não foi inscrito na Superliga chinesa, irá ficar pelo menos até janeiro sem poder competir.

Juntamente com as exigências dos chineses estará o desagrado do jogador quanto à redução drástica do salário. Recorde-se que os encarnados fizeram uma oferta de 3 milhões líquidos por ano.