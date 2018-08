Porto no grupo D e Benfica no E, eis a sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões

Decorreu esta quinta-feira no fórum Grimaldi no Mónaco o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões para a época de 2018/2019, com FC Porto e SL Benfica a marcarem presença no pote 2.

No que ao emblema portista diz respeito, os dragões ficaram inseridos no grupo D, juntamente com Lokomotiv de Moscovo, Schalke 04, e Galatasaray.

Já o Benfica, que carimbou frente ao PAOK o acesso à fase de grupos, ficou colocado no grupo E, com Bayern de Munique, Ajax e AEK de Atenas.

Em relação aos outros grupos, Cristiano Ronaldo vai voltar a encontrar o Manchester United, desta vez orientado por José Mourinho. Nesse mesmo grupo, destaque para a presença de mais um português, Gonçalo Guedes, que marca presença com as cores do Valência.

O Real Madrid, vencedores das últimas três edições da Liga dos Campeões, marcam encontro com Roma, CSKA de Moscovo e Viktoria Plzen.

Eis o sorteio completo dos grupos:

Grupo A: Atlético Madrid (Espanha), Borussia Dortmund (Alemanha), Mónaco (França) e Club Brugge (Bélgica)

Grupo B: Barcelona (Espanha), Tottenham (Inglaterra), PSV Eindhoven (Holanda) e Inter (Itália)

Grupo C: Paris Saint-Germain (França), Nápoles (Itália), Liverpool (Inglaterra) e Estrela Vermelha (Sérvia)

Grupo D: Lokomotiv Moscovo (Rússia), FC Porto (Portugal), Schalke 04 (Alemanha) e Galatasaray (Turquia)

Grupo E: Bayern (Alemanha), Benfica (Portugal), Ajax (Holanda) e AEK Atenas (Grécia)

Grupo F: Manchester City (Inglaterra), Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Lyon (França) e Hoffenheim (Alemanha)

Grupo G: Real Madrid (Espanha), Roma (Itália), CSKA Moscovo (Rússia) e Viktoria Plzen (República Checa)

Grupo H: Juventus (Itália), Manchester United (Inglaterra), Valência (Espanha) e Young Boys (Suíça).