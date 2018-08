Duelo de líderes

O Sporting-Feirense tem tudo para ser um dos encontros mais interessantes da quarta jornada do campeonato português. Afinal, no relvado de Alvalade estarão dois dos atuais quatro primeiros classificados da prova, onde se incluem também Benfica e Sporting de Braga, todos eles com sete pontos conquistados até ao momento.

A turma leonina chega a esta partida depois de ter empatado (1-1) na visita à Luz, e espera dar seguimento a um arranque de campeonato que tem merecido nota positiva. Os verde e brancos estão 'lançados', mas precisam de manter o ritmo de forma a efetivarem a candidatura ao título.

O conjunto orientado por Nuno Manta, por seu turno, pretende reforçar o estatuto de equipa sensação desta Liga NOS. E não existe palco mais adequado que o estádio de um dos chamados 'grandes' para fazê-lo. Um triunfo significaria passar a paragem para os jogos das seleções no topo da tabela classificativa, um feito impensável no início da temporada.

Estreias à vista

Do lado do Sporting, espera-se que os reforços Abdoulay Diaby e Nemanja Gudelj sejam chamados por José Peseiro. O técnico já pôde trabalhar com a dupla durante as sessões de treino da última semana, pelo que é expectável que ambos sejam convocados para a receção ao emblema de Santa Maria da Feira.

O encontro entre Sporting e Feirense, que será disputado no Estádio José Alvalade, está agendado para as 21h deste sábado (1).