IPDJ castiga Benfica

Google Plus

As forças de segurança já têm vindo há alguns anos apresentado autos sobre as claques com adereços alusivos ao clube lisboeta. Desta vez, o IPDJ, levou mesmo avante e desta vez sentenciou mesmo os encarnados, pois existe, alegadamente, um apoio a grupos organizados de adeptos não legalizados.

A pena equivale a um jogo à porta fechada e uma multa pesada nunca antes aplicada de quase 56 mil euros, pois os vermelhos e brancos continuam sem avançar para o processo da legalização.

O Benfica tem agora 20 dias para recorrer da decisão junto do Instituto, coisa que o clube já confirmou que o faria, mas a decisão final será tomada em tribunal.