Fecho de mercado

Os clubes portugueses andaram mesmo até ao fim para conseguirem contratações de última hora e algumas foram bastante surpreendentes.

Espante-se então que o ex-avançado do FC Porto entre 2012 e 2015 irá voltar ao Campeonato Português, mas desta vez vai rumar ao Algarve para representar o Portimonense. Para além de confirmar o colombiano Jackson Martinez como reforço por um ano cedido pelos chineses do Guangzhou Evergrande, onde joga desde 2016, o clube de Portimão apresentou mais 7 reforços para a nova época.

Uma surpresa foi também o regresso de Fábio Coentrão ao clube da sua terra. O vilacondense de 30 anos assinou assim com o Rio Ave após a rescisão de contrato por parte do Real Madrid e do próprio jogador de forma amigável. Segundo o mesmo, esperou por contacto por parte do emblema que representou na época passada, o Sporting CP, mas como não chegou, decidiu-se pelo clube de Vila do Conde.

O FC Porto apresentou o nome de Bazoer como reforço para a nova temporada. O holandês chega assim à invicta emprestado pelo Wolfsburgo por um ano e com uma opção de compra de 9 milhões de euros, tal como aconteceu com Jorge, o lateral-esquerdo cedido pelo Mónaco.

Os azuis e brancos ainda cederam Mikel Agu ao Vitória de Setúbal, Saidy Janko ao Nottingham Forest e ainda inscreveram Alberto Bueno. José Sá rumou ainda até ao Olympiacos.

O SL Benfica garantiu Gedson Fernandes até 2023, com uma renovação de contrato após as boas exibições do jovem na equipa principal da Luz. Os encarnados inscreveram ainda Adel Taarabt e ainda oficializaram Gabriel.

O Sporting CP falhou nos negócios de um avançado e de um lateral esquerdo, pois o mercado já tinha fechado. Matheus Pereira foi emprestado ao Nuremberga, Ryan Gauld e Pedro Delgado ao Farense e Mattheus Oliveira, mais uma vez ao Guimarães.