Sporting nas competições europeias

A equipa de Londres acabou a Liga Inglesa em 6º lugar com 63 pontos, menos 37 pontos do que o vencedor Manchester City que alcançou então os 100 pontos no campeonato inglês. Em 38 jogos, a equipa de Londres, venceu 19, empatou 6 e perdeu 13. Quanto aos golos, marcou por 74 vezes e sofreu 51, tendo tido um saldo positivo de 23.

Tal como os leões, também os londrinos, contam com um treinador novo esta época. O espanhol Unai Emery substituiu Arsène Wenger após 22 anos como treinador desta equipa.

Esta equipa conta com 13 campeonatos nacionais, 13 taças de Inglaterra, 2 taças da Liga Inglesa e 15 supertaças de Inglaterra.

Estabelecido há vários anos na capital do Azerbaijão, o Qarabag, joga em casa, uma vez que a final da prova irá ser em Baku. Esta equipa conta com 6 campeonatos nacionais, 6 taças do Azerbaijão e 2 campeonatos da URSS do Azerbaijão.

Eliminado do playoff da Champions, é na Liga Europa que vão tentar conquistar e afirmar-se no panorama do futebol europeu. Assim sendo, é já no dia 20 de setembro que inicia a caminhada para tal. O primeiro adversário é o Sporting, em Alvalade. De regresso a Lisboa vai estar o búlgaro Simeon Slavchev que assinou este ano pelo campeão azerbaijanese, após 4 anos sem lugar na equipa verde e branca.

Vorskla Poltava vai ser o segundo adversário dos portugueses. É já no dia 4 de outubro que se deslocam até à Ucrânia para defrontar a equipa que ficou em terceiro lugar da liga ucraniana a 26 pontos do campeão, Shakhtar Donetsk do português Paulo Fonseca, ex-treinador do FC Porto, no Playoff de Campeão.

A equipa conquistou 14 vitórias, 7 empates e 11 derrotas, com 37 golos marcados e 35 sofridos.

Os dois adversários mais longínquos nunca defrontaram a equipa de Alvalade e frente aos ingleses apenas fizeram dois jogos na extinta Taça das Feiras, em 1969/1970, que acabou com um empate em Lisboa e uma derrota por 3-0, em Londres.

Na edição da Liga Europa de 2018/2019, o calendário do grupo E, é o seguinte:

1.ª jornada: Sporting - Qarabag, 20 de setembro

2.ª jornada: Vorlska Poltava - Sporting, 4 de outubro

3.ª jornada: Sporting - Arsenal, 25 de outubro

4.ª jornada: Arsenal - Sporting, 8 de novembro

5.ª jornada: Qarabag - Sporting, 29 de novembro

6.ª jornada: Sporting - Vorksla Poltava, 13 de dezembro