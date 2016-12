Ronda 6 da Champions: Benfica luta pelo ouro, Porto pela prata e Sporting pelo bronze

Esta terça-feira começa a ronda 6 da Champions // Imagem: uefa.com/uefachampionsleague/

Os três grandes do futebol luso irão ouvir o hino da UEFA Champions League pela sexta vez esta época, para uma jornada verdadeiramente a não perder. O Benfica entra em campo esta terça-feira e terá pela frente a dura equipa do Nápoles. O Porto recebe o já apurado Leicester e procura garantir o segundo lugar do grupo. Tal como os dragões, o Sporting entrará nas 4 linhas esta quarta-feira, mas resta aos leões lutarem pelo 3º lugar de acesso à Liga Europa diante o Legia.

Benfica x Nápoles: tudo ou nada para as águias

A jornada 6 do grupo B decide-se no Estádio da Luz e em Kiev. O Benfica (8 pontos) recebe o Nápoles (8 pontos) esta terça-feira e as águias garantem o apuramento para os oitavos de final caso triunfem perante os italianos, alcançando consequentemente a liderança. O jogo do Besiktas diante o Dínamo Kiev é também fundamental para o desfecho do grupo, podendo o Benfica garantir o apuramento caso empate ou perca, consoante o que os turcos façam frente ao ucranianos. A tarefa dos encarnados diante o Nápoles não é fácil, mas a ausência da estrela ofensiva Milik é uma mais valia para a estratégia de Rui Vitória. O inferno da Luz estará preparado para dificultar a vida aos napolitanos, vingando assim a pesada derrota de 4-2 em Itália.

Porto x Leicester: Dragão em busca do apuramento (cuidado com Slimani)

O dia de todas as decisões no Grupo G da Liga dos Campeões é já na próxima quarta-feira. O FC Porto recebe o Leicester e os dragões apenas podem lutar pelo segundo lugar. Os invictos terão pela frente o campeão inglês que já garantiu o primeiro posto do grupo, sendo previsível que Ranieri efectue algumas alterações no 11 inicial. O terror Slimani estará novamente no Dragão e deverá ser a principal seta apontada à baliza azul e branca.

Recorde-se que em Inglaterra o Leicester venceu os dragões por uma bola a zero, precisamente com um golo do ex-sporting, sendo que desta vez o Porto quererá mostrar a força do Estádio do Dragão, oferecendo o apuramento aos exigentes adeptos portistas. Na outra partida o Copenhaga enfrentará o Brugge e o Porto irá torcer pela vitória dos belgas.

Legia x Sporting: resta a Liga Europa ao leão

Com a deslocação à Polónia, o Sporting procura garantir o terceiro lugar no Grupo F. Os leões enfrentarão o Legia esta quarta-feira e basta empatar ou ganhar para garantir o passaporte para os 16 avos de final da Liga Europa. O Real Madrid e o Borussia Dortmund já pensam na próxima fase da Champions, faltando apenas definir quem termina na liderança do grupo. Em Alvalade, o Sporting triunfou por 2-0, mas desde então que o Legia evoluiu bastante, chegando até a empatar na 4ª jornada frente ao Real Madrid. Os leões são favoritos, mas terão pela frente uma equipa forte fisicamente e com um público polaco que transmite um ambiente adverso a qualquer oponente.