Porto nos oitavos da Champions: dragão apaga Leicester (5-0)

Dragões goleiam e estão nos oitavos de final.

O Estádio do Dragão registou quase 40.000 adeptos para o empolgante Porto 5-0 Leicester. Depois de uma maré de azar, os dragões voltaram a dar alegrias aos simpatizantes dos invictos com uma goleada categórica onde André Silva brilhou ao bisar no duelo.

O Leicester termina o Grupo G da UEFA Champions League na liderança e o Porto segue para os oitavos na segunda posição.

Porto x Leicester: dragão feroz apurado

Depois da emocionante vitória diante o Braga, Nuno Espírito Santo alterou apenas duas peças no 11 inicial para o decisivo embate da Champions frente ao Leicester. Com Brahimi e Alex Telles nas escolhas, os dragões enfrentaram um Leicester sem Slimani.

Os azuis e brancos entraram dispostos a resolver rapidamente o apuramento e André Silva inaugurou o marcador à passagem do minuto 6. O Leicester apresentou as segundas escolhas e foi incapaz de contrariar o golo de Corona ao minuto 26.

Perto do descanso, o Porto chegou ao 3-0 por intermédio do mágico Brahimi, que está assim de volta aos feitiços no Dragão. Na segunda parte, os azuis e brancos voltaram a entrar forte na partida e com fome de golos. Foco para mais um tento do prodígio André Silva e outro de Diogo Jota, que assim fecharam o score em 5-0. O Porto junta-se agora ao Benfica na próxima fase da Liga milionária.