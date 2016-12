Liga NOS : E depois da tempestade?

A nova jornada pode trazer muitas surpresas | Foto: Meios & Publicidade

O natal está aí à porta e com ele começam a aparecer as primeiras surpresas, principalmente no que há tabela classificativa diz respeito.

Pelo orgulho e pela honra

Se na passada jornada, o Sporting de Jorge Jesus perdeu a oportunidade de atingir o primeiro posto depois na derrota na Luz, esta semana a equipa leonina tem novo teste decisivo. No próximo Domingo será altura de receber o 'novo' Sporting de Braga em Alvalade.

Os bracarenses chegam com um ponto a menos na tabela classificativa, mas com um novo homem no comando técnico. José Peseiro não é mais treinador da equipa liderada por António Salvador depois de uma derrota com o Sporting da Covilhã para a Taça de Portugal que ditou o adeus à prova Rainha. Abel Ferreira assumiu o cargo e começa logo com uma complicada deslocação a Lisboa onde não poderá contar com Stojiljkovic, Ricardo Ferreira, Velázquez, Rosic, Mauro e Pedro Santos por lesão.

Já Jorge Jesus continua sem contar com os lesionados Spalvis e Markovic e depois da vitória frente ao Setúbal que garantiu a passagem aos quartos de final da Taça, a motivação para não deixar fugir FC Porto e Benfica é outra....

Sonhos e Goleadas adiantados

Ainda antes de tudo isto, é tempo de ver jogar azuis e vermelhos... O FC Porto recebe esta noite o Marítimo no Estádio do Dragão, no adiantamento da 15ª jornada, e pode pressionar o Benfica na deslocação ao Estoril... Ainda assim, o importante, de acordo com Nuno Espírito Santo, é "fazer jogo a jogo" e depois da tempestade dos empates, o FC Porto voltou a marcar e a golear e é isso que é esperado esta noite uma vez mais. Do outro lado está um Marítimo com menos 11 pontos mas com vontade de poder sonhar com a Europa antes do final do ano.

Ainda assim, na segunda-feira é tempo de receber o Chaves e as coisas não podem descambar para o lado azul e branco. Há muitas contas a serem feitas e os dragões querem garantir a discussão do título até ao último segundo.

Terminar o ano a liderar

No sábado é tempo de ver o líder deslocar-se à Amoreira e poder garantir neste mesmo fim de semana que termina o ano civil no lugar que actualmente ocupa.

Rui Vitória garantiu que a vitória no derbi lisboeta foi importante, mas não decisiva e o Benfica tem de continuar a lutar para depender apenas de si mesmo para garantir o tetra.

Do lado contrário vai estar um Estoril que muito tem desiludido os adeptos canarinhos, a equipa da linha ocupa o 11º posto da tabela e terá de tentar surpreender os tri-campeões Nacionais para poder voltar a sonhar com tempos passados....

Outros interesses, outras contas

Outro dos interessantes duelos nesta 14ª jornada do Campeonato prende-se com a visita do Belenenses a Paços de Ferreira, cinco pontos separam as duas equipas, mas é esperado um jogo muito intenso pelos lados da capital do móvel.

Também este fim de semana, o Moreirense recebe o Arouca e o jogo será a ferro e fogo. A equipa de Moreira de Cónegos quer fugir aos lugares de despromoção e com apenas três pontos de diferença dos adversários nesta 14ª jornada isso pode mesmo acontecer.

Já o Tondela pretende respirar acima da linha de água. A equipa de Petit ocupa o último posto da tabela classificativa e tem na recepção ao Boavista a oportunidade perfeita para o conseguir. Com apenas três pontos de diferença e da maneira como estão as contas da tabeça, um ponto pode ditar o descanso ou a preocupação no final do ano... Resta saber qual dos lados vai ficar a perder.

O Nacional vem até Vila do Conde com o mesmo objectivo... poder respirar fundo. A equipa de Manuel Machado tem estado abaixo do seu objectivo ideal e uma vitória poderia fazer toda a diferença, mas não vai ser fácil. O Rio Ave quer manter-se no caminho para a Europa e está garantido que de tudo fará para que isso aconteça...

Os Vitórias encontram-se também este fim de semana em Guimarães e está garantido que a luta vai ser reenhida. Ainda que o Vitória de Guimarães tenha mais a perder se desperdiçar os três pontos, os sadinos querem esquecer depressa a eliminação da Taça e para isso os olhos estão postos no Campeonato.

Na segunda-feira e ainda antes do FC Porto fechar as contas com o Desportivo de Chaves é tempo de ver jogar o Marítimo com o Feirense. A equipa de Santa Maria da Feira tem tentado surpreender, mas já é sabido por todos que uma ida à Ilha nem sempre consegue trazer as boas noticias que todos querem....

A jornada promete e aqui no Vavel Portugal ela será acompanhada e comentada. Fiquem connosco!