Primeira quinzena da Liga

A 15ª jornada está prestes a arrancar e os 3 pontos podem valer uma prenda no sapatinho ou... uma pedra de carvão. Depois de o FC Porto se ter adiantado nos jogos desta 15ª jornada, Benfica e Sporting não podem desperdiçar pontos e têm de garantir os 3 pontos, custe o que custar. Recordemos agora os últimos duelos desta última jornada de 2016...

Benfica x Rio Ave

Um dos jogos de maior cartaz da jornada. Depois de 5 vitórias seguidas, o FC Porto solidificou a sua candidatura ao título e deixa o Benfica pressionado para esta noite. Em casa, o Benfica têm um percurso quase impecável, tendo apenas empatado com o Vitória de Setúbal. O visitante, Rio Ave, soma por vitórias todos os jogos sob o comando do novo treinador, Luís Castro e deu um grande salto na tabela e é, neste momento, 6º classificado isolado.

Nacional x Boavista

Encontro de aflitos. O Boavista não passa um bom momento, com 3 derrotas nos últimos 4 jogos, mas está numa situação um pouco mais folgada que o Nacional. A jogar em casa frente a um adversário direto, que está a 3 pontos de diferença, o Nacional tem uma oportunidade única de garantir uma viragem na crise que já atormenta a equipa desde o início da época.

Feirense x Paços de Ferreira

Depois do despedimento de José Mota, o Feirense enfrenta o Paços de Ferreira em casa. Os fogaceiros conseguiram os seus melhores resultados nos jogos fora, mas procuram alterar essa tendência frente a uma equipa que respira saúde desde o despedimento de Carlos Pinto.

Braga x Moreirense

Mais uma equipa a estrear treinador. Depois de deixar o Desportivo de Chaves bem classificado, Jorge Simão pega num Sp. Braga em terceiro lugar e começa a defesa desse posto em casa frente a um Moreirense que tem de responder a uma derrota por 4-1 em casa frente ao Arouca na última jornada.

Belenenses x Sporting

Não é o jogo ideal para o Sporting de Jorge Jesus responder à fase mais delicada da temporada. Afastado das competições europeias e sem margem de manobra no campeonato, os leões visitam o Restelo numa altura em que o Belenenses perdeu apenas 1 dos últimos 5 jogos.

Chaves x Estoril

O espanhol Pedro Carmona estreia-se contra equipas do "seu campeonato" e Ricardo Soares faz a sua estreia oficial da I Liga. Este é um jogo em que as equipas ainda não conseguirão demonstrar as ideias dos seus treinadores, mas em que os pontos valem mais que tudo.

V. Setúbal x Tondela

Apesar da qualidade demonstrada a espaços, os sadinos têm feito uma época muito irregular que não lhes permite, neste momento, terem uma candidatura séria aos lugares europeus. A jogar em casa, perante o último classificado, esta pode ser uma boa oportunidade para regressar às vitórias.

Arouca x V. Guimarães

Depois da derrota do Sporting frente ao Braga, o V. Guimarães ganhou um novo alento nesta liga porque, á condição, está no quarto lugar com os mesmos pontos dos leões. Há qualidade no plantel para se conseguir uma época regular e, sobretudo, histórica para os vimaranenses que, nesta visita a Arouca, enfrentarão um adversário que atravessa o seu melhor momento da temporada.