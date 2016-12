Antevisão Taça CTT: Benfica e Sp.Braga em estreia, FC Porto e Sporting jogam segunda jornada

No grupo A, o Vitória Setúbal recebe esta quinta-feira o Arouca. Duas equipas que perderam na primeira jornada, diante de Varzim e Sporting, respectivamente e que por isso precisam de vencer, se ainda quiserem ter aspirações de seguir para as meias-finais. No outro jogo do grupo, os leões recebem a formação da Póvoa e um triunfo de qualquer uma delas, deixa o apuramento quase garantido.

No grupo B, as contas estão mais complicadas para o FC Porto. Os dragões empataram a zero na primeira jornada frente ao Belenenses, voltam a jogar em casa frente ao Feirense e uma vitória é obrigatória, para poderem continuar na luta pelas meias-finais. Já o Moreirense recebe o conjunto do Restelo e um triunfo da formação orientada por Augusto Inácio pode desde logo garantir a qualificação, caso a partida do Dragão termine empatada.

Já no grupo C, as equipas só agora começam a disputar esta terceira fase da Taça da Liga. O Sporting Braga recebe o Rio Ave, enquanto na Covilhã o Sporting local defronta o Marítimo. Um grupo que se prevê equilibrado, embora os minhotos possam levar algum favoritismo, a ficarem na primeira posição. O mesmo cenário se aplica ao grupo D, onde também só esta quinta e sexta-feira se abrem as hostilidades.

Na Luz, o Benfica começa a defesa do título frente ao Paços Ferreira. As águias são favoritas à vitória, mas também a passarem para as meias-finais. No entanto é preciso contar com o Vitória Guimarães, que nesta primeira jornada se desloca ao reduto do Vizela. Os minhotos serão certamente o adversário a ultrapassar pelo conjunto encarnado. De resto, os dois conjuntos podem vir mesmo a discutir o primeiro lugar na última ronda, quando se defrontarem no Dom Afonso Henriques.