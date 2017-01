Vitória nas meias da Taça CTT: penalidade polémica elimina Sporting // Foto: LUSA/MIGUEL A. LOPES

O Vitória de Setúbal está na próxima fase da Taça da Liga. Os vitorianos triunfaram diante o Sporting com ambas as equipas a terminarem o grupo em igualdade pontual. O Setúbal acabou por se apurar por ter apresentado uma média de idades mais baixa que os leões. O duelo fica marcado pela duvidosa penalidade que deu o triunfo ao Vitória, mas a verdade é que o Sporting apenas poderá lutar pela Taça de Portugal e pelo Campeonato.

Os vitorianos adiantaram-se no marcador ao minuto 19 por intermédio de Frederico Venâncio, dando sequência a uma péssima cobertura defensiva dos felinos. O jogo foi pobre em nota artística, mas o Sporting chegou à igualdade ao minuto 78, por Elias, um resultado que colocava os leões nas meias finais. O Vitória não desistiu, mas teve a ajuda preciosa do árbitro, que assinalou um castigo máximo no mínimo duvidoso. Na conversão, Edinho bateu Beto ao minuto 93, e a polémica instalou-se no Bonfim.