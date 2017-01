Benfica embala no Berço: Jonas e Mitroglou valem 3 pontos em Guimarães (0-2)

Jonas mostrou que não perdeu o jeito e adiantou o Benfica no marcador // Foto: Facebook do SL Benfica

O Estádio D. Afonso Henriques encheu e proporcionou um ambiente arrepiante. O jogo entre Benfica e Vitória teve um inicio equilibrado, mas foram as águias a inaugurar o marcador ao minuto 19. De regresso aos jogos para o campeonato, Jonas mostrou que quem sabe não esquece e fez o 0-1 de forma oportuna. O Vitória reagiu mas falhou na hora de furar a rede de Ederson.

O Benfica aproveitou a falta de eficácia dos vitorianos e ampliou a vantagem perto do intervalo. O grego Mitroglou surgiu à ponta de lança e fez o gosto ao pé. Na segunda parte, o Vitória tentou reduzir a diferença, mas o Benfica limitou-se a controlar as operações, com Ederson a ser o rosto da segurança encarnada. O Benfica mantém a liderança incontestável do campeonato e a vantagem pontual para o Porto é agora de 6 pontos.