FC Porto: Soares perto do Dragão // Foto: Facebook do Vitória Sport Clube

O Futebol Clube do Porto está activo no mercado de inverno e prepara-se para apresentar uma proposta para adquirir o avançado do Vitória SC, Soares. O dianteiro vimaranense tem sido uma revelação na Liga e tem todo o potencial para apurar o seu instinto goleador de dragão ao peito. Os azuis e brancos precisam urgentemente de ter uma alternativa válida a André Silva, e o negócio de Soares estará perto de ser concluído. O Vitória deverá receber uma quantia considerável, mas o Presidente minhoto pretende também receber um ou dois portistas por empréstimo. Recorde-se que Soares foi recentemente associado ao futebol chinês, mas Pinto da Costa mexeu-se e está perto de oficializar o avançado.