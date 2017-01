Oficial: Silvestre Varela certo no Kayserispor

Google Plus

Foto: uefa.com

O extremo internacional lusitano, Silvestre Varela é o mais recente reforço dos turcos do Kayserispor. O jogador abandona o FC Porto definitivamente, assinando um contrato de 2 anos e meio. O valor do negócio ainda não foi revelado, mas é o desfecho mais vantajoso para ambas as partes.

O jogador não foi aposta firme de Espírito Santo, tendo alinhado apenas em 7 partidas pelos dragões, 4 delas vindo do banco de suplentes. O veloz ala ruma ao futebol turco para jogar regularmente e para rubricar provavelmente o seu último contrato da carreira.