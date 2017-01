Oficial: Nuno André Coelho reforça Desportivo de Chaves

Google Plus

Foto: http://bleacherreport.com

Aos 31 anos, Nuno André Coelho é reforço do Desportivo de Chaves. O experiente central estava vinculado ao Kansas City da MLS, onde jogou 24 partidas e marcou 1 golo. O forte e robusto defesa está de volta ao campeonato português depois de ter defendido as cores do Porto, Braga e Sporting.

O Chaves garante assim uma aquisição interessante e madura para colmatar a saída de Freire para a Liga japonesa. Enquanto atleta, André Coelho é alto, forte fisicamente e tem uma aptidão notável para subir à área contrária para finalizar.