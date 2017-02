Oficial: Licá confirmado no Estoril

Foto: estorilpraia.com

O extremo lusitano Licá está de regresso ao Estoril Praia para reforçar o clube da linha, depois de ter sido um dos principais craques dos canarinhos entre 2011 e 2013. O jogador está vinculado aos ingleses do Nottingham Forest e chega à Amoreira a título de empréstimo até ao final da presente temporada.

De referir que Licá chegou a vestir a camisola do FC Porto e da Selecção das quinas, mas desde de 2013 que tem passado ao lado do potêncial que evidenciou no então Estoril de Marco Silva. Com o regresso à Amoreira, Licá tentará dar um novo rumo à carreira, oferecendo velocidade e técnica a um Estoril que tem vindo a atravessar diversas dificuldades na construção de lances ofensivos.