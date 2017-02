Oficial: Sebastián Coates já é jogador do Sporting

Coates em definitivo no Sporting.

O central uruguaio, Sebastián Coates é oficialmente jogador do Sporting CP. Os leões pagaram a cláusula de 5 milhões de euros estabelecida no contrato de cedência por empréstimo do Sunderland garantindo assim em definitivo um dos jogadores mais importantes do plantel orientado por Jorge Jesus.

De referir que o jogador chegou a ser apontado ao Benfica, algo que terá levado Bruno de Carvalho a acelerar o negócio com o emblema inglês. O central vestirá de verde e branco até junho de 2022 e terá uma cláusula de rescisão fixada em 45 milhões de euros.