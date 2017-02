Google Plus

Gelson Martins, leão até 2022.

O menino de ouro formado em Alcochete, Gelson Martins chegou a acordo com a direcção leonina e vê assim o seu contrato ser prolongado até junho de 2022. O jogador criativo passa a ser dos mais bem pagos do plantel do Sporting, mas mantém a cláusula de rescisão fixada em 60 milhões de euros.

O atleta tem sido a par de Bas Dost o jogador mais fulcral na estratégia de Jorge Jesus no 4-4-2 dos leões e Gelson vê assim o seu esforço recompensado com o aumento substancial do seu salário.