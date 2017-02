Luisão atinge 500 jogos de águia ao peito

Foto: Facebook do SL Benfica

A noite europeia do Benfica foi gloriosa para Luisão. A vitória das águias diante o Dortmund brindou o capitão com um feito Histórico de 500 encontros com a camisola encarnada. No verão de 2003 aterrou em Lisboa uma águia que viria a voar no Estádio da Luz durante mais de uma década.

Ao serviço do SL Benfica, Luisão tornou-se capitão, evoluiu enquanto central e é hoje um dos maiores símbolos da chamada mística benfiquista. O jogador canarinho conquistou 17 títulos de águia ao peito, sendo que 5 deles foram de campeão português. Aos 36 anos, o eterno líder promete continuar a brilhar e a capitanear as águias.