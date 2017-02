Luís Martins sucede a João de Deus no Sporting B

Luís Martins é o novo técnico do Sporting B (Foto: Dn.pt)

Na passada quarta-feira o Sporting B somou mais uma derrota, desta vez diante do Varzim, por 1-2. Foi o nono desaire nos últimos doze jogos, e foi também a gota de água no que à continuidade de João de Deus dizia respeito. O técnico não resistiu ao péssimo ciclo de doze jogos sem vencer, ciclo este que colocou o Sporting B nos lugares de despromoção.

Na altura da saída, o ex-treinador dos leões não deixou de sublinhar todo o apoio do clube durante quase dois anos de trabalho. Em declarações à Sporting TV, João de Deus deixou ainda uma palavra para a sua equipa.

«Foram quase dois anos e meio passados nesta casa, de bons momentos vividos. Nesta altura, o que mais gostaria era deixar uma palavra de agradecimento para toda a estrutura pelo apoio incondicional. Senti sempre um grande apoio e são esse tipo de situações que ajudam a percebermos a grandeza do clube.».

«Por fim, deixar uma palavra à minha equipa, os meus miúdos. Apesar do momento não ser bom, não quer dizer que não tenham competências e que não sejam capazes de dar a volta por cima. Acredito que o final será feliz e que eles, com uma pontinha de sorte e sobretudo com acreditar e a nova injeção de moral que estes momentos trazem, irão de certeza dar a volta por cima. O final será feliz e risonho para todos eles.».

Para o lugar do setubalense foi escolhdio Luís Martins. O actual director do futebol de formação do Sporting, passa agora a ser também o treinador da equipa B. O novo técnico tem a complicada função de tirar os leões do penúltimo lugar da tabela, tendo cinco pontos de distância relativamente à "linha de água".