Sporting: Podence espreita lugar no 11

Foto: Facebook do Sporting CP

Formado na academia, o jovem leão, Daniel Podence, regressou recentemente ao Sporting para dar show com o esférico nos pés. Na jornada 21 o talentoso extremo foi decisivo na reviravolta leonina diante o Moreirense. O jogador saltou do banco e causou o caus na defesa que recentemente venceu a Taça da Liga. Com Podence o Sporting ganhou maior criatividade e imprevisibilidade, tendo desenhado um lance de génio que viria a resultar no 2-2. O miúdo colou a bola aos pés, fintou meia equipa adversária e rematou em cheio ao poste. Na recarga, Bas Dost sorriu para Podence e fez o gosto ao pé.

Caso Jesus aposte na irreverência do menino de Alvalade, os leões ganham frente ao Rio Ave maior repentismo, técnica, velocidade e capacidade para furar um muro defensivo com a mesma rapidez com que Jesus masca uma pastilha. A forma de Bryan Ruiz está longe de ser a melhor, mas Daniel emergiu e poderá ser o trunfo de Jesus na recepção deste Sábado ao Rio Ave.