Braga x Benfica: águias recuperam liderança em jogo sofrido

O Benfica somou 3 pontos em Braga // Foto: Facebook do SL Benfica

A partida frente ao Braga prometia ser um desafio à liderança do Benfica, e assim foi. De facto, o Braga foi um adversário à altura do desafio e muito equilibrado, começando desde cedo a elaborar lances perigosos. Pedro Santos foi mesmo o primeiro a parar os corações dos adeptos no Estádio AXA, tentando a sua sorte ao minuto 11. O Benfica procurou equilibrar as hostes e o jogo foi muito equilibrado desde cedo, com oportunidades de parte a parte.

Ao minuto 24 o Benfica quase festejou. Eliseu rematou para Mitroglou, que apareceu na área para finalizar para dentro da baliza, mas o olho atento do árbitro assinou um justo fora de jogo ao dianteiro das águias. Mitroglou foi o homem em destaque nas oportunidades do lado do Benfica, enquanto que Pedro Santos foi a principal seta apontada à baliza de Júlio César (Ederson ficou de fora por castigo).

Ao intervalo a igualdade justificava-se, com oportunidades perigosas de parte a parte, ainda que escassas. A segunda parte continuou no mesmo estilo, contudo com menos oportunidades e por isso mais desinteressante. Já se dava o empate a zero como o resultado mais provável quando, ao minuto 80, Mitroglou fez o golo que garantiu os 3 pontos ao Benfica, logo a seguir a uma defesa espetacular de Júlio César. O grego surpreendeu tudo e todos e fintou dois adversários de forma inesperada, rematando de pé direito para um golo espetacular.

O resultado não mais se alterou e o Benfica levou de volta para Lisboa os 3 pontos, que garantiram a liderança da tabela classificativa com 54 pontos. O Braga, por sua vez, registou o 5º jogo consecutivo sem qualquer vitória, ocupando a 4ª posição da tabela a 6 pontos do 3º classificado, Sporting.