Jornada 23 Liga NOS: águias abrem a ronda com chaves de liderança, dragões em derbie da invicta

A luta pelo título está intensa com águias e dragões separados apenas por 1 ponto. O Benfica mede forças com o Chaves e o Porto irá ao Bessa para defrontar o Boavista. O Sporting está um pouco fora da batalha pelo primeiro posto, mas tentará conquistar 3 pontos frente ao Estoril.

Benfica x Chaves: sexta-feira de enchente na Luz?

A jornada 23 da Liga NOS começa já esta sexta-feira, com o Vitória SC x Moreirense e o Benfica x Desportivo Chaves. As águias entrarão em campo a partir das 21h e pela frente terão um conjunto muito organizado na defesa e muito compacto no meio campo. O Benfica tentará resolver o jogo rapidamente e Rui Vitória já poderá contar com Ederson, que cumpriu castigo na partida frente ao SC Braga. O técnico da Luz terá algumas dúvidas na frente de ataque, principalmente nas alas e no parceiro de Mitroglou na dupla ofensiva, sendo de salientar o importante regresso de Jonas às opções. Se Rafa integrar o 11 chegará ao jogo 100 na Liga, numa noite em que se aguarda uma enchente na Luz. Os encarnados ocupam o 1º lugar com 54 pontos, mais 1 que o Porto.

Estoril x Sporting: competir sem Adrien e jogar pela honra

O Sporting entrará nas 4 linhas este Sábado para enfrentar o Estoril Praia no Estádio Coimbra da Mota. Os leões têm tido muitas dificuldades a jogar fora de portas, pelo que tentarão dar sequência às duas vitórias consecutivas que alcançaram diante o Moreirense e o Rio Ave. Sem Adrien, Jorge Jesus equaciona ainda quem irá ocupar o miolo leonino, emergindo Bryan, Geraldes ou Bruno César como possíveis alternativas. O clube de Alvalade está no 3º posto da Liga e nesta jornada terá pela frente um Estoril desesperado por pontos na luta pela permanência.

Boavista x Porto: derbie para curar a ressaca italiana

O FC Porto apenas jogará no próximo Domingo, e logo para disputar o sempre emblemático clássico no Bessa diante o Boavista. Na ressaca europeia, os dragões tentarão dar um pontapé firme na luta pelo título para não perder de vista a águia de Rui Vitória. O Boavista tem um ataque recheado de bons e velozes jogadores, mas Espírito Santo terá de certeza bem presente a excelente época das panteras e deverá voltar a apostar na fórmula de sucesso Soares e André Silva para resolver o duro teste que terá pela frente.