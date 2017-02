Vitória SC x Moreirense: Hurtado resolve derby minhoto (1-0)

Foto: Facebook do Vitória Sport Clube

O Estádio D. Afonso Henriques foi o palco do Histórico derby do Minho que colocou frente a frente o Vitória SC e o Moreirense, em jogo a contar para a abertura da jornada 23 da Liga NOS. O Moreirense, enquanto vencedor da Taça da Liga, não teve receio de jogar olhos nos olhos com o Vitória, e o duelo ficou marcado pelo equilíbrio e pela garra que as duas equipas apresentaram nas 4 linhas.

Os vimaranenses tiveram a sorte, ou a perícia, para inaugurarem o score à passagem da meia hora por intermédio de Hurtado, na sequência de uma bola parada. Os cónegos lutaram, subiram as linhas, criaram embaraços ao Vitória, mas faltou claramente melhor definição na finalização. O triunfo vimaranense é um pouco sofrido, mas premeia a eficácia de Hurtado que, assim, oferece 3 pontos ao Vitória, depois de 4 jogos sem vencer.

O Moreirense tem vindo a atravessar uma maré negra de resultados desde que levantou a Taça CTT, mas com o plantel forte que tem terá todas as condições para garantir a permanência na Liga lusa. O Guimarães sobe provisoriamente ao quarto posto da tabela e fica a aguardar pelo que o Braga fará esta ronda.