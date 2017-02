Google Plus

Eleições no Sporting: Madeira Rodrigues escolhe Juande Ramos para treinador

As eleições à presidencia do Sporting CP estão ao rubro e Pedro Madeira Rodrigues anunciou esta terça-feira que o espanhol Juande Ramos será o treinador dos leões, caso Bruno de Carvalho seja derrotado do acto eleitoral que se aproxima.

Recorde-se que Madeira Rodrigues já tinha dado conta de que não contaria com Jesus e que iria revelar qual o seu possível sucessor depois da partida dos verde e brancos diante o Estoril. Na cerimónia, o candidato teceu rasgados elogios ao técnico espanhol de 62 anos que se encontra sem clube desde que abandonou o comando do Málaga, em Dezembro de 2016.

Segundo Madeira Rodrigues, Juande é o treinador certo para formar um projecto vencedor e recordou que o técnico tem um vasto currículo, ao ter ganho Taças em Espanha, a Taça UEFA e uma Taça da Liga inglesa. Os trunfos de ambos os candidatos estão lançados, mas a decisão está nas maõs dos sócios leoninos.