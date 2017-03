Benfica: Jonas renova e já é o mais bem pago da história

Google Plus

Jonas é o jogador mais bem pago da História do Benfica // Foto: Facebook do SL Benfica

Aos 32 anos, o brasileiro Jonas renovou o vínculo com o Benfica até Junho de 2019. O matador das águias passará a auferir uma verba milionária de 2.5 milhões de euros por ano, um autêntico recorde em toda a história do emblema benfiquista. O Presidente encarnado fintou a concorrência e deixou os chineses de olhos em bico, perante a proposta milionária que fizeram por Jonas.

O avançado terá um salário soberbo, mas é de realçar que teve em maõs uma proposta 3 vezes superior do que a que Vieira apresentou. A vontade do jogador em permanecer na Luz foi determinante para o desfecho do processo, tratando-se de um investimento valioso num atleta que já facturou 76 tentos de águia ao peito, tendo sido fundamental para a conquista dos dois últimos campeonatos das águias.