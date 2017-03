Estoril: Pedro Carmona de saída do comando técnico

Carmona está de saída do Estoril // Foto: Rodrigo Antunes, Estoril Praia SAD

Em Dezembro de 2016, o Estoril Praia anunciou Pedro Carmona como o substituto de Fabiano Soares no comando técnico do clube da linha. 3 meses depois os responsáveis estorilistas voltam a aplicar nova chicotada, empurrando Carmona para fora do clube. No período do treinador na Amoreira, o Estoril perdeu 9 jogos, empatou 2 e venceu apenas 2, deixando o clube da linha em 15º lugar da Liga com 20 pontos.

Confira o comunicado oficial do Estoril Praia, publicado no site do clube:

"A Estoril Praia SAD informa que Pedro Gomez Carmona já não é treinador da equipa de futebol profissional do Estoril. O técnico cessou funções, juntamente com Rodrigo Hernando e Carlos González.

A SAD estorilista deseja os maiores sucessos pessoais e desportivos a Pedro Gomez Carmona e aos restantes elementos que o acompanharam, e um agradecimento pelo empenho demonstrado nos últimos meses."