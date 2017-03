Oficial: Pedro Emanuel assume o comando do Estoril

Pedro Emanuel assume o comando do Estoril // Foto: Estoril Praia

Depois da saída de Pedro Carmona do Estoril oficializada esta quarta-feira, eis que os dirigentes do clube da linha não perderam tempo em encontrar um sucessor. O técnico lusitano Pedro Emanuel é o eleito para assumir os destinos dos estorilistas com a missão de devolver motivação e rigor ao plantel, para tentar garantir a manutenção no principal escalão do futebol português. O estratega ex-internacional luso terminou recentemente uma aventura pelo Chipre e torna-se no terceiro treinador do Estoril só na presente temporada.