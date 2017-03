Vitória SC: Hernâni com excesso de velocidade e 8 golos

Foto: Facebook oficial de Hernâni

A incrível campanha do Vitória de Guimarães na Liga NOS e na Taça de Portugal deve-se, em muito, à imprevisibilidade técnica e táctica do extremo Hernâni. O ala lusitano já esteve em campo 24 jogos pelo Vitória, com um papel determinante a servir os colegas e a marcar tentos de altíssima nota artística. Ao analisar, por exemplo, o recente Sporting x Vitória, facilmente se percebe que ainda hoje Esgaio deve estar com os sentidos trocados por ter travado uma dura batalha com Hernâni.

Para o Vitória um jogo até pode estar difícil, mas os colegas têm quase sempre tendência para procurar Hernâni na ala direita. O jogador tem um poder de arranque soberbo, uma técnica extraordinária, uma aptidão incrível para cruzar e uma capacidade interessante para fletir para o meio e rematar. O criativo contratualmente ligado ao Porto é imprevisível e tem tudo para integrar o plantel dos dragões na próxima temporada.

Com a camisola do Vitória, Hernâni alinhou em 18 jogos no Campeonato, tendo feito o gosto ao pé por 4 vezes até agora. Na retina de qualquer amante de futebol estará ainda o jogo formidável do ala na primeira mão da meia final da Taça de Portugal. O Chaves teve pela frente um Hernâni infernal que resolveu fazer dois golos lindíssimos, que colocam o Vitória com um pé e meio na final do Jamor. Os tentos merecem ser vistos e revistos: um pontapé de bicicleta notável e um chapeu astronómico.

Ao todo Hernâni jogou 4 jogos na Taça e soma 3 golos, sendo provavelmente uma das principais figuras desta prova na presente edição. Na Taça da Liga também fez o gosto ao pé por uma vez, o que quer dizer que no global das competições leva 8 golos. Estamos perante um talento muito promissor, e até parece mentira, mas Hernâni tem apenas 25 anos e muito para dar ao futebol português.