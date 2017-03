Juventus x Porto: tentar não custa dragões!

Foto: Facebook do FC Porto

Com Herrera e Corona entre os eleitos para o jogo de Turim, Espírito Santo enfrenta apenas uma contrariedade na comitiva que viajou para Itália. O lateral Alex Telles cumprirá castigo depois de ter sido expulso na primeira mão. Na partida no Dragão, a Juventus foi dona e senhora do jogo e alcançou uma confortável vantagem de 2-0, perante um Porto pobre de ideias e que ficou limitado com a perda forçada de Alex Telles.

Em clara desvantagem em Turim, resta aos azuis e brancos arriscarem num sistema táctico que inclua dois extremos e dois avançados, e um meio campo que entre nas 4 linhas a pressionar desde início. O maior dilema para o técnico portista prende-se precisamente com a aposta em Soares e André Silva, em simultâneo ou só um deles. Por um lado, jogar em casa da Juve com dois dianteiros declarados poderá ser suicida, ou não fosse a Juventus uma das equipas do mundo mais fortes no contra-ataque.

Mas por outro lado caberá ao Porto tentar surpreender a campeã italiana com Soares e André Silva, uma fórmula que tem feito sucesso na Liga NOS. Na mítica UEFA Champions League sonhar é sempre permitido e resta ao dragão reagir e voltar às grandes noites europeias de outros tempos.