Juventus x FC Porto: Eliminatória pintada a vermelho

Google Plus

Momento em que Maxi Pereira é expulso da partida // Fonte: Getty Images

Com uma derrota por 2-0 em casa, a tarefa do FC Porto não se adivinhava nada fácil, ainda para mais com um Juventus Stadium completamente lutado.

Os azuis e brancos entraram bem na partida e estavam com um futebol muito positivo. O período de maior fulgor dos dragões foi entre os minutos 10 e 16, onde criaram várias jogadas de envolvimento e com chances de golo, destaca-se um cruzamento de Brahimi que Soares chegou um pouco atrasado, e logo a seguir um remate do mesmo à figura de Buffon.

O lance que definiu a partida envolveu a expulsão de Maxi Pereira, que aos 41 minutos cortou com o braço uma finalização de Higuain dentro de área, o que deu uma grande penalidade à vechia signora que Paulo Dybala não desperdiçou. Tal como na primeira mão, o sacrificado para repor a defesa foi André Silva, o que mostra o impacto que Soares está a ter na equipa do Porto desde a sua chegada.

A melhor oportunidade portista foi já depois do intervalo quando Tiquinho Soares ganhou a bola a Benatia, isolou-se e falhou escandalosamente o alvo, mas de resto, os Bianconeri controlaram a partida e seguraram o resultado sem grandes dificuldades.

A equipa italiana volta a figurar entre as 8 melhores equipas da Europa dois anos depois, altura em que chegaram à grande decisão, mas acabaram derrotados pelo FC Barcelona.