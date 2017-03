Convocatória de Fernando Santos: Renato, Eliseu e Pizzi chamados, Adrien e Nani de fora por lesão

Foto: Facebook Seleções de Portugal

Os eleitos de Fernando Santos foram anunciados ao final da manhã desta Quinta-Feira. Em relação à última convocatória, o técnico promoveu os regressos de Pepe, Cédric, Eliseu e João Moutinho. O médio Pizzi e o jovem Renato estão também presentes na lista, e no caso do jogador do Bayern trata-se de um voto de confiança do treinador, tendo deixado André André de fora. Os lesionados Adrien e Nani estão KO para os encontros frente à Hungria e Suécia, mas a ambição da comitiva lusitana é altíssima. O líder da equipa campeã da Europa não escondeu que vencer a Hungria é fundamental para chegar ao Mundial e espera uma enchente no Estádio da Luz para somar mais 3 pontos. Confira os 25 eleitos:

Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon), Marafona (SC Braga) e Rui Patrício (Sporting)



Defesas: Bruno Alves (Cagliari), Cédric Soares (Southampton), Eliseu e Nélson Semedo (Benfica), João Cancelo (Valência), José Fonte (West Ham), Luís Neto (Zenit), Pepe (Real Madrid) e Raphael Guerreiro (Dortmund)



Médios: André Gomes (Barcelona), Danilo Pereira (FC Porto), João Mário (Inter), João Moutinho (Mónaco), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern) e William Carvalho (Sporting)



Avançados: André Silva (FC Porto), Bernardo Silva (Mónaco), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Éder (Lille), Gelson Martins (Sporting) e Ricardo Quaresma (Besiktas)