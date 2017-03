Jornada 26: E a luta continua...

Imagem: Liga Portugal

A Liga NOS volta este fim‑de‑semana antes de uma pausa temporária para os jogos das seleções, trazendo consigo mais uma semana de luta ardente pelo primeiro lugar e pelas posições de acesso às competições europeias.

O Sporting será o primeiro dos 3 grandes a entrar em campo, este sábado, e apesar de ver os primeiros lugares bem distantes, não há outra ambição verde e branca que não a vitória. O capitão Adrien e Francisco Geraldes estão entregues ao departamento médico, pelo que não marcarão presença no duelo em Alvalade, frente aos madeirenses do Nacional. Em sentido contrário, Bruno César e Alan Ruiz já poderão entrar nas contas do técnico Jorge Jesus, num duelo que deverá ser de relativa facilidade para os leões.

A equipa do outro lado da 2ª circular também joga sábado, logo em seguida, deslocando-se até ao reduto do Paços de Ferreira. Com o Clássico frente ao Porto a chegar os encarnados têm de ser cuidadosos e manter a vantagem na tabela classificativa, na antecipação de um jogo que poderá decidir o título da época 2016/2017. Neste jogo, Rui Vitória poderá voltar a contar com Nélson Semedo, ausente temporariamente por uma pequena lesão, enquanto que Fejsa continua sem ser opção para integrar o miolo das águias. Atenção também para Pizzi, que poderá falhar o jogo da próxima jornada caso veja a cartolina amarela frente ao Paços de Ferreira.

Por fim, destaque para o FC Porto, que recebe este domingo o Vitória de Setúbal no Estádio do Dragão. Para os dragões vencer é a única hipótese para ainda poderem ambicionar com o título, sendo de realçar as ausências de Maxi Pereira e André André, que cumprirão castigo, estando depois aptos para o Clássico da próxima jornada. O Vitória SC e o Rio Ave também entrarão num duelo nas quatro linhas que promete ser apaixonante, na disputa pelos lugares de acesso às competições europeias.