Dupla chicotada: Jokanovic de saída do Nacional, Machado fora do Arouca

Manuel Machado está fora do Arouca apenas 2 meses depois // Foto: FC Arouca

O anúncio da saída de Jokanovic do Nacional foi oficializado esta terça feira, e ocorre no dia em que o seu antecessor, Manuel Machado, se prepara também para abandonar o Arouca. Com Jokanovic o Nacional atravessou uma série negra de derrotas, e na memória dos insulares estará ainda a humilhação sofrida no Dragão de 7-0. O Nacional ocupa neste momento a última posição da Liga com 17 pontos, e a permanência no principal escalão está seriamente em risco. Para o lugar do sérvio, o luso João de Deus deverá ser a opção divina para tentar manter o histórico Nacional entre os melhores clubes portugueses.

Há cerca de dois meses, Manuel Machado assumiu o exigente desafio de substituir Lito Vidigal, e eis que o seu despedimento surge pouco depois. O treinador não resistiu aos maus resultados e deixará o emblema nortenho em 14º lugar do campeonato com 27 pontos e muito longe da luta pela Europa, um feito que Vidigal atingiu na época anterior. É caso para dizer que o futebol luso em apenas 2 dias matou 3 treinadores numa só machadada, já que também Augusto Inácio foi afastado do Moreirense.