Bruno Varela chamado por Fernando Santos

Varela estreia-se nas convocatórias para a Seleção A // Fonte: Getty Images

Fernando Santos chamou esta tarde o jovem guarda-redes português para colmatar a ausência de Anthony Lopes, que foi dispensado devido a uma lesão.

Bruno Varela vê assim recompensado o bom trabalho que tem feito na Liga Portuguesa ao defender, e bem, as redes do Vitória. Varela estava convocado por Rui Jorge para os Sub-21, mas este problema do guarda-redes do Lyon fez com que fosse promovido à equipa A. É a estreia do guardião no escalão principal e vai-se juntar a Rui Patrício e a Marafona.

O jovem português, apesar da sua idade, já tem alguma experiência e quilómetros nas pernas. Passou muitos anos na formação do Benfica e chegou a atuar na equipa B, depois foi emprestado ao Valladolid e agora mudou-se em definitivo para a equipa do Bonfim. Pela equipa do Sado, Varela já realizou 24 jogos e já assinou várias exibições de alta qualidade.