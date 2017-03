Seleção sub-21: Portugal bate Noruega com muita Paciência (3-1)

Google Plus

A seleção das quinas venceu um ensaio para o Europeu // Foto: Facebook Seleções de Portugal

Na tarde chuvosa desta sexta-feira a Seleção lusa de sub-21 foi anfitriã do jogo particular diante a Noruega. O Estádio do Estoril foi o palco escolhido para continuar a preparar o Europeu da categoria. Na primeira parte, Bruma foi o foco de ataque das quinas, mas foi Gonçalo Paciência a inaugurar o marcador na conversão de uma grande penalidade.

A equipa de Rui Jorge aumentou a vantagem por Rúben Semedo já no decorrer da segunda metade, mas a Noruega não desistiu e reduziu para 2-1. Do banco para o relvado saltou Diogo Jota, e o portista ainda foi a tempo de fixar o score em 3-1.

Os lusitanos somam assim mais um triunfo rumo ao Europeu. Na próxima terça-feira os pupilos de Rui Jorge jogarão frente à seleção Alemã e será um duelo com um grau de dificuldade elevado.