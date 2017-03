Análise VAVEL ao clássico: Mitroglou vs Soares - quem irá resolver?

Mitroglou chegou ao Benfica na última temporada, sendo um dos jogadores decisivos na conquista do campeonato. O ponta-de-lança grego, marcou 25 golos em toda a época, sendo que 20 deles foram na Liga portuguesa.

Este ano e com 22 jornadas realizadas o avançado helénico já igualou o registou de 2015-2016, sendo que no campeonato soma 14, estando ainda a seis dos 20 apontados no ano passado.

Soares «aterrou» no futebol português em 2014 na ilha da Madeira, para jogar ao serviço do Nacional. Se no primeiro ano com a camisola dos alvinegros, fez somente dois golos em 14 jogos, a temporada transacta correspondeu às expectativas, marcando 14 golos em 35 partidas.

Estes números valeram-lhe uma transferência no inicio do ano desportivo de 2016, para o Vitória Guimarães onde levava sete golos em 16 encontros. De uma forma inesperada surgiu então a mudança para o FC Porto, no «mercado de inverno» e a estreia não podia ter corrido, apontando dois golos no clássico frente ao Sporting.

A partir daqui Soares tinha vindo a marcar sempre com a camisola portista, a excepção aconteceu mesmo na última jornada onde ficou em branco, no empate a uma bola diante do Vitória Setúbal. Ao todo leva já nove golos com o emblema portista, com a particularidade de ter marcado às suas duas anteriores equipas. Somando os tentos apontados nos vimaranenses e dragões, são já 17 remates certeiros.

Ambos são bons no jogo aéreo e fortes fisicamente. No que toca a ter a bola nos pés, o avançado portista mostra um pouco mais de técnica no drible, embora o grego seja mais espontâneo na hora de rematar à baliza.

Soares tem uma maior capacidade de segurar e transportar a bola, sendo que Mitroglou demonstra uma melhor aptidão em termos de aparecer no espaço vazio. Em suma são dois ponta-de-lança em que nenhum deles tem uma clara vantagem sobre o outro.

Certo é que os dois vão estar prontos para serem uma verdadeira «dor de cabeça», para os defesas contrários no próximo sábado e qualquer um deles pode resolver o clássico, seja a favor de Benfica ou FC Porto.