Benfica x Porto em directo online e ao vivo na Liga NOS (0-0)

3'. Benfica mais pressionante nestes primeiros momentos.

1'. Primeiro pontapé de baliza para Casillas.

INICIO DO JOGO!

As equipas sobem agora ao relvado, vai-se jogar pela liderança no Estádio da Luz.

20:19. Tudo de regresso aos balneários.

Tudo a aquecer!

19:49. Ederson já está em exercícios de aquecimento.

Grimaldo e Fejsa ficam na bancada.

Suplentes no Benfica : Júlio César, Lisandro, Felipe Augusto, Carrillo, Zivkovic, Cervi e André Almeida.

Ânimos quentes na Luz. Foram arremessadas Pedras e Bolas de Golfe para alguns adeptos do FC Porto, o que acabou por atrasar a entrada dos sócios e adeptos azuis e brancos.

Suplentes do FC Porto: José Sá, Boly, Rúben Neves, André Silva, Herrera, Diogo Jota e Otávio.

Do lado do Benfica fica assim confirmada a entrada de Rafa. Do lado azul e branco a surpresa está em André Silva estar no banco.

19:28. ONZE DO PORTO: Casillas; Maxi, Felipe, Marcano, Alex Telles; Danilo, Óliver e André André; Corona, Tiquinho Soares e Brahimi

19:25. ONZE DO BENFICA : Ederson, Semedo, Luisão, Lindelof e Eliseu. Samaris, Pizzi, Salvio, Rafa, Jonas e Mitroglou

19:05. Também o FC Porto já está na luz!

18:53. A equipa do Benfica chegou agora ao Estádio da Luz.

Já abriram as portas do Estádio da Luz e já são muitos os adeptos que vão enchendo as bancadas.

E agora a do FC Porto :

Veremos a época do Benfica até agora :

Tempo agora para um novo destaque. Nos últimos dez jogos fora de casa o FC Porto só sofreu um golo. Já o Benfica, em todos os jogos realizados em casa esta temporada, fez o gosto ao golo.

Jonas é o grande aniversariante do dia. O ponta de lança do Benfica faz hoje 33 anos.

Jonas fará de tudo para ter um dia de aniversário com golos

Já do lado do FC Porto a ausência mais notada será a de Miguel Layún. Aparentemente, o mexicano veio da Selecção com problemas físicos e está fora das contas de Nuno Espírito Santo. Recordemos os convocados: Casillas e José Sá; Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Willy Boly e Alex Telles; Rúben Neves, Danilo Pereira, André André, Herrera, Óliver Torres e Otávio; Diogo Jota, Brahimi, Corona, Soares e André Silva.

Layún é uma das ausências esta noite

No que às chamadas para o jogo diz respeito é importante destacar que do lado do Benfica ficam de fora Jardel e Jimenez por lesão, mas também André Horta, por opção. Do lado da entrada, Rui Vitória chamou Grimaldo, Filipe Augusto e Luka Jovic. Recordemos os 21 chamados: Ederson e Júlio César; Lisandro, Grimaldo, Luisão, Lindelof, Eliseu, André Almeida e Nélson Semedo; Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Cervi e Rafa; Jonas, Mitroglou e Luka Jovic.

André Horta foi um dos heróis na visita ao Dragão

Já Nuno Espírito Santo garante que, a partir de agora o Porto não só não pode perder pontos, como vai jogar no Estádio da Luz, um jogo de uma Final: "O FC Porto está impossibilitado de perder pontos e todos os jogos são finais, da primeira à última jornada. Vamos ao Estádio da Luz competir com a ambição de conquistar três pontos. É um jogo importante, um jogo diferente, que para o nosso adepto significa muito. Para a classificação pode ser determinante, embora não decisivo. É com o objetivo de conquistar três pontos que vamos competir na Luz."

Nuno Espírito Santo garante que os azuis e brancos farão de tudo para vencer

Rui Vitória garante que em casa e, perante os adeptos o Benfica quer vencer e que, ainda nada está decidido: "Este campeonato vai ser disputado até ao final. Depois deste jogo ainda ficam a faltar sete grandes desafios. Amanhã fará quinze dias em que estava criado um cenário, mas no domingo seguinte criou-se logo outro cenário. Isto é golo a golo, minuto a minuto que se vai decidir este campeonato. É um jogo importante, é mais uma final, mas jogamos em nossa casa, com o nosso público, com 60 mil e poucos adeptos do nosso lado. Queremos é somar 3 pontos."

Rui Vitória está ciente de que este jogo é o tudo ou nada para ambas as equipas

Também esta noite estarão frente a frente dois dos melhores marcadores do Campeonato, André Silva ou Mitroglou? A diferença é de um golo a favor do avançado portista, mas a verdade é que todos estamos curiosos porque agora também Soares faz parte das contas. O confronto entre o grego e o brasileiro, em detalhe, pode ser visto aqui.

Já sobre os grandes duelos da noite na partida Benfica x Porto ao vivo, sabemos que vão estar frente a frente os dois guarda-redes menos batidos da Liga. De um lado Ederson, do outro, Iker Casillas. Aqui no VAVEL Portugal fizemos a análise ao confronto que poderá ser lido aqui.

Já o FC Porto também não se pôde gabar da sorte na recepção ao Vitória de Setúbal. Depois do empate dos encarnados, os pupilos de Nuno Espírito Santo tinham tudo para chegar à Luz mais descansados, mas a verdade é que um golo de João Carvalho, emprestado pelo Benfica, tramou as contas da equipa portista.

O FC Porto perdeu a oportunidade de assumir a liderança na recepção ao Setúbal

Ainda sobre o jogo de Paços de Ferreira é importante recordar que Pizzi voltou a escapar ao amarelo que lhe daria o castigo de estar de fora da partida desta noite.

Benfica x Porto em directo

É tempo de falar agora do momento de cada uma das equipas. O Benfica chega ao jogo desta noite depois de, na passada jornada, ter empatado a zeros com o Paços de Ferreira. A jogar em casa e com um ponto a mais que os azuis e brancos, os encarnados estão obrigados a vencer e não poderão perder esta oportunidade. Caso contrário a conquista do tetra está condenada ao fracasso. Recordemos ainda que o empate a zeros com o Paços acabou com um ciclo de seis vitórias consecutivas por parte dos encarnados para o Campeonato.

O Benfica não foi além de um empate na visita a Paços de Ferreira

Já o FC Porto também tem mais vitórias em casa. Dos 58 golos marcados esta temporada, apenas 21 foram conseguidos fora de casa, e das 19 vitórias alcançadas pelos Dragões apenas 7 foram conquistadas fora.

André Silva já conta com 15 golos marcados esta temporada

As estatísticas valem o que valem, mas a verdade é que dos 56 golos que os encarnados marcaram esta temporada, 38 deles foram a jogar em casa e das 20 vitórias contabilizadas esta época, 11 delas também foram conseguidas perante os adeptos da Luz.

Kostas Mitroglou é o melhor marcador dos encarnados com 14 golos marcados

Já a jogar em casa para o Campeonato é o Benfica quem comanda. Dos 82 jogos já realizados, foram 42 as vezes que a vitória ficou por Lisboa e pelo meio ainda se contam 25 empates e apenas 14 vitórias dos azuis e brancos.

Esta noite jogar-se-à o 236º Clássico Benfica x Porto em directo da história dos dois clubes. Com estatísticas muito próximas no que diz respeito a vitórias é o FC Porto quem segue na frente com 91 jogos ganhos, concedendo 58 empates e 86 vitórias aos encarnados.

Jogo Benfica x Porto ao vivo

Hoje, apenas um ponto separa as 2 equipas e a 7 jornadas do final do Campeonato, o jogo desta noite é, definitivamente, o jogo do título.

Nessa mesma altura as contas do Campeonato eram muito diferentes daquelas que hoje encontramos. Na visita à cidade do Porto, o Benfica chegava tranquilo, com 5 pontos de avanço sobre os azuis e brancos, sendo que, com o resultado final tudo se manteve na mesma.

As condições da décima jornada e as de hoje diferem muito

O jogo da décima jornada do Campeonato ficou marcado pelo golo de Lisandro Lopez à passagem do minuto 92'. O FC Porto esteve por cima da partida ao longo de toda a primeira metade e até chegou a marcar primeiro, por intermédio de Diogo Jota à passagem do minuto 50', mas com uma segunda metade mais dividida, ainda antes do final da partida foi o central encarnado quem estragou a festa aos azuis e brancos .

Os onzes desta noite não deverão ser muito diferentes daqueles que estiveram no Dragão | Foto: Sapo Desporto

Este será o 2º jogo Benfica x Porto da temporada entre os dois emblemas. Recordemos que, na visita do Benfica ao Dragão, o empate a uma bola foi o resultado final.

Algumas notícias vieram a público informar que o juiz se lesionou, mas não nos poderemos esquecer que, para o resto do Mundo é dia 1 de Abril, para o Benfica e para o FC Porto trata-se do Dia da Verdade.

O jogo Benfica x Porto em directo desta noite tem início marcado para as 20:30 horas e será arbitrado por Carlos Xistra, registado na Associação de Futebol de Castelo Branco.

Jogo Benfica ao vivo

Está tudo pensado ao minuto. Para os adeptos do Sport Lisboa e Benfica, as entradas estão limitadas a Sócios do Clube com a quota de Janeiro deste ano paga e que à entrada para o Estádio apresentem o seu Cartão de Cidadão, para quem é já portador de RedPass tal não será necessário. Em comunicado, no site oficial do clube, a SAD aconselha também os adeptos a chegarem o mais cedo possível.

As condições impostas pelo Benfica geraram polémica entre os adeptos | Foto: Site Oficial SLBenfica

Segurança reforçada para o jogo Benfica vs FC Porto desta noite. Em conferência de imprensa, a Polícia de Segurança Pública informou que são mais de 200 os agentes destacados para a segurança esta noite.

A jogar em casa, o Benfica é, na teoria, o favorito, mas na visita a Lisboa, são mais de 3 mil os adeptos do FC Porto a ocupar lugar na caixa de segurança dos adeptos visitantes.

O Estádio da Luz tem lotação esgotada para o jogo desta noite, mais de 60 mil adeptos são esperados esta noite para a recepção do Benfica ao FC Porto.

Sejam muito bem-vindos na VAVEL Portugal ao acompanhamento em directo da partida Benfica x FC Porto ao vivo. O jogo do título está marcado para as 20:30 horas no Estádio da Luz e nós por cá vamos acompanhar tudo! Fique desse lado.