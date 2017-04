Bas Dost não desiste e iguala Messi

Bas Dost em luta acesa com Messi pela Bota de Ouro.

Em Alvalade os adeptos leoninos voltaram a festejar 3 golos do inevitável matador Bas Dost. O holandês não teve receio do avanço que Messi alcançou e com o hat-trick diante o Boavista o dianteiro do Sporting igualou o astro argentino.

Ambos somam agora 27 tentos sendo que diante o Málaga, Messi não marcou qualquer golo no desaire do Barça. Relevo também para o polaco Lewandovski que tem apenas menos um golo que os concorrentes que lideram a empolgante lista dos melhores artilheiros dos campeonatos europeus.

De referir ainda que Bas Dost é inegavelmente o grande foco ofensivo da equipa de Jesus somando 27 dos 55 que o Sporting festejou na Liga NOS, praticamente 50 por cento dos golos. Aos 27 na Liga Dost soma ainda 2 na Taça de Portugal e 1 na Liga dos Campeões, um total de 30 tiros certeiros.