Moreirense x Benfica: Mitrogolo oferece liderança (0-1)

Foto: Facebook do Sport Lisboa e Benfica

Em Moreira de Cónegos, o SL Benfica voltou a sentir o doce sabor da vitória depois de ter registado 3 empates consecutivos. O Moreirense apresentou-se em casa com uma postura agressiva, bem à imagem de Petit. As águias voaram até à área contrária com alguma dificuldade, mas ao minuto 42 Mitroglou quebrou a resistência cónega e abriu o activo, para delírio dos muitos benfiquistas presentes nas bancadas. O grego leva já 15 tentos na Liga e é o melhor marcador dos encarnados. O Moreirense bem tentou igualar o score, mas demonstrou uma tremenda falta de eficácia. Com os três preciosos pontos o Benfica recupera o 1º lugar da prova, mas o Moreirense ficou numa situação algo tremida na feroz luta pela manutenção.