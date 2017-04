Derby Lisboeta: Samaris entra nas contas de Rui Vitória frente ao Sporting

Samaris será uma das opções de Rui Vitória para defrontar o Sporting // Foto: Facebook do Sport Lisboa e Benfica

No passado domingo as redes sociais foram rápidas a espalhar imagens de Samaris a agredir um jogador do Moreirense, Diego Ivo, dando-lhe um soco na barriga depois de os ânimos de terem alterado num lance da equipa da casa. O Sporting foi rápido a apresentar queixa sobre o sucedido, ficando em causa a presença do jogador no derby de Lisboa, visto que a agressão poderá custar a Samaris 10 jogos de suspensão.

Foi agora revelado que a possível sensação não afetará a presença do jogador no derby frente ao Sporting, agendado para dia 22 de abril, visto que foi instaurado um processo disciplinar em vez de um sumário (cujo castigo máximo é de 1 mês), o que implica algumas restrições legais, que levarão mais tempo até ser divulgado o castigo ou ilibação do jogador. Para além disto, é de realçar que Samaris não foi suspenso preventivamente, o que significa que, enquanto não for conhecido o desfecho do processo disciplinar, o jogador está apto para jogar.