Sporting deixa de ter que pagar 892 mil euros a representante de Labyad

Zakaria Labyad Foto:Getty Images

O Sporting deixa de estar obrigado a pagar uma multa de 892 mil euros ao representante do jogador Zakaria Labyad, Jorge Pires, anunciou esta quarta-feira o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL).

O acórdão do TRL é de 16 de Março, e refere que o contrato entre o representante e o jogador era «juridicamente inexistente» por causa de Jorge Pires não estar indicado na Federação Portuguesa de Futebol como agente de jogadores, à data da transferência.

Recorde-se que o empresário pedia a quantia de 1 milhão de euros referente a 10% do montante da transferência, por motivos de intermediação das negociações entre Labyad e o Sporting, no momento da sua transferência do PSV para o clube português na época 2012/2013.