Adrien Silva: Capitão Leão

No seu trajecto enquanto jogador, Adrien Silva já passou por praticamente todas as posições no que ao meio-campo diz respeito. Quando dava os primeiros passos na equipa principal do Sporting, Adrien jogava na posição de médio mais defensivo no famoso lonsango de Paulo Bento.

As passagens pelo Maccabi Haifa de Israel e pela Académica de Coimbra desenvolveram as capacidades técnicas e ofensivas do luso-francês. Ao serviço dos "Estudantes", Adrien assumia o papel de construtor de jogo, apoiando directamente os homens mais avançados da Académica.



Regressado ao Sporting, o médio acabou por encontrar o habitat mais condizente com as suas características. Dotado, não só de uma elevada capacidade técnica, como também de disponibilidade física e mental acima da média, Adrien viu na batalha do meio-campo a sua zona de conforto.

Hoje, e no esquema táctico de Jorge Jesus, o capitão dos leões funciona como médio de ligação, auxiliando, quer William na luta do miolo, quer os homens mais avançados; um verdadeiro box-to-box.



É seguro dizer que não existe mais nenhum jogador no plantel leonino com as características de Adrien Silva. A sua intensidade e capacidade de liderança são inigualáveis no plantel verde-e-branco, o 23 é assim um dos imprescindíveis de Jorge Jesus.

Prova da influência de Adrien na equipa do Sporting são os resultados obtidos pela equipa aquando da sua ausência por lesão ainda na primeira metade da temporada actual. Com efeito, o capitão dos leões falhou quatro partidas desde a sua lesão em Guimarães. Nesses quatro jogos, o Sporting somou dois empates, uma derrota e apenas um triunfo, para a Taça de Portugal, diante do Famalicão.



Adrien Silva é fundamental no esquema de Jorge Jesus, caracterizado pelas suas fortes e rápidas transições defesa-ataque. A capacidade de luta, pressão e recuperação de bola do médio, permite-lhe fazer chegar o jogo mais rapidamente à frente de ataque, acabando muitas vezes por aparecer em zona de finalização. Mas na maioria das vezes, Adrien tende "apenas" a servir os colegas da frente, funcionando como apoio ou ponto de equilíbrio no caso da equipa perder a posse de bola.

O capitão leonino é assim uma peça nuclear na dinâmica de jogo do Sporting actual. A sua energia e espírito guerreiro contagiam o resto da equipa, elevando a sua performance colectiva. Adrien Silva é capitão em título e em espírito; um verdadeiro exemplo de jogador leão.