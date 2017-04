Vitória Setúbal x Sporting : Que venha o derby

| Foto: Mais Futebol

3 golos bastaram e sobraram para o Sporting levar de vencido esta noite o Vitória de Setúbal. Os golos de William, Gelson e Bas Dost motivaram a equipa que chega ao derby com uma outra motivação!

Equilíbrio, sorte e castigo

A surpresa apareceu ainda antes do apito inicial. Do lado do Sporting, Jorge Jesus fez regressar Adrien Silva e Gelson Martins ao onze inicial e a esperança na Vitória estava garantida!

Já do lado sadino, José Couceiro fez o que pôde e colocou João Carvalho e Edinho na frente de ataque para poder aproveitar as possíveis saídas em contra-ataque rápido.

O jogo arrancou e a verdade é que até aos dez minutos de jogo pouco se viu da equipa leonina, o Vitória entrou com vontade , mas sem qualquer perigo para a baliza de Patrício. Assim que o jogo virou, as dificuldades começaram a aparecer, não fossem Venâncio e Bruno Varela e o Sporting poderia ter marcado muito mais cedo.

E diga-se mais cedo porque o golo apareceu logo depois. Aos 20 minutos o regressado Gelson aproveitou o desentendimento entre o guarda-redes e Fábio Cardoso para aparecer em velocidade e encostar sem qualquer dificuldade.

Marvin está fora das contas do Derby com o Benfica | Foto: MaisFutebol

Até ao intervalo pouco mais há a dizer. As oportunidades do Sporting foram-se sucedendo e já perto dos 40' foi a vez da equipa da casa voltar a tomar as rédeas da partida, valendo aos leões as intervenções de Rui Patrício a negar o empate que parecia quase certo.

Quem também levou uma nega na recepção ao Benfica foi Marvin Zeegelaar que viu o amarelo e está assim fora das contas de Jorge Jesus para o jogo de dia 22.

Fechar as contas

Com o marcador a favor da equipa visitante, era esperado que José Couceiro pusesse a equipa a mexer e a reagir para chegar de forma rápida ao empate, mas a verdade é que o que aconteceu foi exactamente o oposto.

O Sporting entrou motivado e a 2ª metade da partida ainda não tinha 15' minutos quando William Carvalho fez o 2-0. Na sequência de um canto e de, nova, desatenção, da equipa sadina, o trinco saltou mais alto e fez o 2-0.

Logo depois foi a vez de ver Bas Dost a ficar isolado na liderança à bota de ouro. O holandês aproveitou o passe perfeito de trivela Alan Ruiz para fazer o 3-0 e o 28º golo na temporada.

Adrien regressou ao onze esta noite | Foto: MaisFutebol

Até ao final da partida o destaque vai para poupança de Gelson para o derby com a entrada de Bryan Ruiz, que, ao contrário de Marvin, garante a presença na recepção ao Benfica.

Vitória tranquila por parte dos leões que garantem esta noite 3 pontos, pressionam o FC Porto , igualam a melhor sequência de vitórias da temporada (5) e chegam ao derby de cabeça erguida!