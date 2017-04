A luta pela manutenção

Adriano Facchini (Nacional) em ação frente ao Estoril. (Fonte: Getty Images)

Numa altura em que a Liga NOS conta com apenas cinco partidas até ao final da edição 2016/17, os últimos lugares da tabela classificativa começam a ficar definidos e qualquer deslize pode ser crucial para o destino das equipas em prova.

Neste momento, à passagem da jornada 29, Tondela e Nacional são as equipas que acumulam menos pontos, dividindo os lugares de despromoção com apenas 20 pontos, cada uma. Excluindo o Arouca e o Belenenses, que já levam, respectivamente, 31 e 32 pontos - e, portanto, apenas num cenário altamente improvável poderiam descer de divisão - imediatamente a seguir, para completar os cinco últimos lugares, surgem o Moreirense (24 pontos), o Estoril de Praia (28 pontos) e o Paços de Ferreira (29 pontos), numa luta que promete ser bastante renhida até à última jornada.

Olhando para os últimos três classificados deste campeonato, o Tondela receberá o Nacional (num duelo que poderá afundar ainda mais uma das equipas e ajudar a outra na saída da zona de despromoção), o Setúbal e o Braga, deslocando-se ao reduto do Boavista e a Arouca. Por sua vez, o Nacional terá ainda três partidas fora (diante do Tondela, Boavista e Braga) e apenas duas em casa (Rio Ave e Vitória FC) e, completando a lista, o Moreirense contará com mais dois jogos longe dos seus adeptos (Arouca e Belenenses), recebendo ainda três equipas até ao final (Chaves, Braga e Porto).

Aparentemente mais desafogados na luta, mas igualmente com jogos de extrema dificuldade pela frente, o Estoril recebe três equipas (Setúbal, Chaves e Arouca), deslocando-se aos estádios do Benfica e do Marítimo, enquanto que o Paços de Ferreira recebe o Braga, o Feirense e o Marítimo, jogando fora diante do Belenenses e do FC Porto.

Após analisar os confrontos das próximas jornadas, e embora duas equipas partam em clara desvantagem pontual para esta derradeira fase do campeonato, a verdade é que é impossível prever qual será o seu desfecho, o que torna ainda mais aliciante acompanhar as restantes rondas, passo a passo e na íntegra - algo que, como sempre, poderá fazer aqui, no Vavel Portugal.