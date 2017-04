Especial Sporting x Benfica: Rui Patrício e Luisão, os reis dos derby's

Especial Sporting x Benfica: Rui Patricio e Luisão, os reis dos derby's

É difícil falar de Sporting x Benfica sem falar de Luisão e de Rui Patrício. As duas maiores figuras destes Grandes de Lisboa vão voltar a marcar presença nos onzes titulares do 300º confronto entre leões e águias e hoje vamos recordar as estatísticas, as histórias e os resultados que cada um foi capaz de ver ante o rival.

Luisão : O veterano

13 temporadas na Luz, mais de oito anos como Capitão e portanto 26 derby's no Curriculum. Luisão sabe o que faz e em Portugal já não há título nenhum que seja novidade para este "veterano".

Já no que a resultados diz respeito, dos 26 derby's já disputados frente ao Sporting, o central brasileiro só perdeu por oito vezes! Pelo meio contam-se ainda seis empates e 12 vitórias dos encarnados.

Para o Campeonato? Mais uma vez Luisão continua na frente. Dos 19 jogos já feitos, são nove as vitórias já contabilizadas para o Benfica, com seis triunfos leoninos e quatro empates pelo meio.

De salientar ainda que o jogo deste sábado será histórico para o Capitão encarnado, uma vez que esta será a primeira vez que Luisão entrará no Estádio de Alvalade com o estatuto de tri-Campeão Nacional. Se vencer? O tetra está mais perto. Mas ninguém pode adivinhar resultados e com quatro golos marcados aos leões em 13 anos de Benfica ninguém pode acusar Luisão de falta de experiência.

Rui Patrício : O imutável

10 anos de leão ao peito. Mais de 100 jogos realizados pelo Sporting e um número infindável de defesas. Rui Patrício é neste momento o melhor guarda-redes da Europa, é Campeão Europeu e com a camisola verde e branca vestida só lhe faltam dois títulos em Portugal: o de Campeão e o da Taça da Liga.

No que a derby's diz respeito, a experiência do português fica um pouco atrás da do brasileiro, mas ainda assim, nada de mais. São apenas três os jogos de diferença entre o guarda-redes do Sporting e o central brasileiro.

Dos 23 grandes jogos já disputados com Patrício a titular, apenas cinco terminaram com a vitória verde e branca, cinco empates e 13 vitórias encarnadas terminam as contas dos mais de 2000 minutos realizados em campo entre os dois emblemas.

Já na Liga Portuguesa, foram 17 as partidas realizadas sendo que apenas em duas a vitória sorriu ao guarda-redes português. Em cinco ocasiões o empate foi o resultado final e por 10 vezes a vitória sorriu aos encarnados. No que a golos marcados diz respeito, a Rui Patrício essa tarefa não lhe compete, mas a verdade é que já foram 37 os golos sofridos.

Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, estes dois homens são os senhores que estarão em campo este sábado com maior experiência em campo e para saber se as estatísticas são ou não reais e se ditam ou não ditam resultados, resta esperar para ver.